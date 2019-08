Nieuw asfalt voor busbaan aan Waasland Shopping Center JVS

27 augustus 2019

14u15 0 Sint-Niklaas Op donderdag 29 augustus wordt er in de Kapelstraat, op de busbaan aan het Waasland Shopping Center, een nieuwe toplaag asfalt aangebracht.

In een aantal straten laat de stad nog voor het begin van het nieuwe schooljaar een verse laag asfalt leggen. Dat is ook het geval in de Kapelstraat, waar de busbaan een nieuwe toplaag asfalt krijgt. Die werken duren één werkdag, zonder onvoorziene omstandigheden. Voor het verkeer zou er geen hinder zijn.