Nieuw AED-toestel aan school Onze-Lieve-Vrouw Presentatie JVS

16 oktober 2019

08u12 0 Sint-Niklaas Aan de school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie aan de Plezantstraat is een AED-toestel geplaatst. Het toestel bevindt zich buiten het schoolhek, waardoor het voor iedereen te gebruiken is in geval van nood.

Op steeds meer plaatsen in Sint-Niklaas zijn er AED-toestellen, of ‘automatische externe defibrillatoren’, beschikbaar. Die toestellen kunnen een leven redden als iemand een hartstilstand krijgt. En dat gebeurt in ons land gemiddeld 30 keer per dag. Slechts 5 à 10 procent overleeft zo’n hartstilstand. Wie echter het geluk heeft om binnen de 3 tot 4 minuten op reanimatie te kunnen rekenen, met de hulp van een stroomstoot van een AED-toestel, heeft meteen 60 tot 70 procent overlevingskans.

Er is nu een nieuw AED-toestel in gebruik genomen aan de Plezantstraat 135, aan de schoolingang van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie. Dat toestel kwam er dankzij de vzw Heartsaver én de sponsoring van de firma SFSB, de ING Bank en de stad Sint-Niklaas. “Het toestel bevindt zich buiten het hek van de school. Daardoor is het voor iedereen toegankelijk en steeds te gebruiken in geval van nood”, klinkt het.