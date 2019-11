Niet alleen auto gestolen maar ook het geld voor nieuw exemplaar Kristof Pieters

24 november 2019

12u38 0 Sint-Niklaas Een familie uit de Heistraat in Sint-Niklaas is dit weekend niet alleen beroofd van een auto maar ook van het geld dat klaar lag om een nieuwe tweedehandswagen te kopen.

De feiten deden zich vrijdagavond voor tussen 18 en 19 uur, tijdens een korte tijdspanne dat de bewoners even afwezig waren. Onbekenden waren over een muurtje geklommen in de achtertuin en waren binnen geraakt via de achterdeur die niet slotvast was. Op de tweede verdieping van het huis gingen ze aan de haal met 6.000 euro cash geld. Dat lag klaar om een tweedehandsauto aan te kopen. De dieven maakten echter ook de sleutels buit van een ander voertuig en gingen met die auto eveneens aan de haal.