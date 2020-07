Niemand ontkomt aan de mondmaskerplicht Joris Vergauwen

31 juli 2020

13u53 2 Sint-Niklaas In het stadscentrum hebben ook de standbeelden een mondmasker gekregen, kwestie van het goeie voorbeeld te geven.

Er kwam een hoogtewerker aan te pas aan Het Woord en bij de breekbare Sinterklaas was het ook opletten geblazen, maar de standbeelden rond de Grote Markt hebben allemaal een mooi mondmasker gekregen. Op maat gemaakt voor sommige beelden ook, door het lokale Fairy Tale Designs.

Sinds deze week is het verplicht om een mondmasker te dragen in een grote zone in het stadscentrum van Sint-Niklaas, van het station tot het Heymanplein. En bij de stad vonden ze dat de standbeelden ook het goeie voorbeeld kunnen geven, om iedereen er bewust van te maken dat op dit moment niemand ontkomt aan de mondmaskerplicht.