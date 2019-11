Netwerk- en telefonieproblemen zorgen voor hinder in AZ Nikolaas Kristof Pieters

04 november 2019

18u47 10 Sint-Niklaas Het ziekenhuis AZ Nikolaas ondervindt momenteel zware hinder door netwerk- en telefonieproblemen. Het ziekenhuis blijft bereikbaar via het nummer 03 760 60 60 maar men moet rekening houden met wachttijden.

Via haar Facebookpagina adviseert AZ Nikolaas om best de huisarts of het noodnummer 112 te contacteren voor wie dringende zorg nodig heeft.

De problemen begonnen maandagvoormiddag toen plots het draadloos internet uitviel in het ziekenhuis. Bij de herstart van apparatuur bleek het probleem groter te zijn dan aanvankelijk gedacht.

De noodprocedures zijn opgestart om het digitaal dossier te vervangen. Hierdoor moet er terug op papier gewerkt worden voor het bijhouden van patiëntengegevens. Een aantal ziekenwagens werden korte tijd ook afgeleid.

De problemen zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Vanavond of vannacht zullen technici een aantal onderdelen vervangen en wordt het netwerksysteem opnieuw opgestart.

