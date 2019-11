Netwerk- en telefonieproblemen bij AZ Nikolaas opgelost Kristof Pieters

04 november 2019

18u47 24 Sint-Niklaas De netwerk- en telefonieproblemen bij het ziekenhuis AZ Nikolaas zijn opgelost. Een panne zorgde maandag voor zware hinder. Het ziekenhuis bleefbereikbaar via het nummer 03 760 60 60 maar men moest rekening houden met wachttijden.

De problemen begonnen maandagvoormiddag toen plots het draadloos internet uitviel in het ziekenhuis. Bij de herstart van apparatuur bleek het probleem groter te zijn dan aanvankelijk gedacht. De noodprocedures zijn opgestart om het digitaal dossier te vervangen. Hierdoor moet er terug op papier gewerkt worden voor het bijhouden van patiëntengegevens. Een aantal ziekenwagens werden korte tijd ook afgeleid.

“De storing had als gevolg dat sommige afspraken of onderzoeken niet konden plaatsvinden en dat er soms problemen waren om het ziekenhuis te bereiken”, bevestigt medisch directeur Philip Nieberding. “Sinds deze nacht zijn alle toepassingen terug operationeel en 100% stabiel. We verontschuldigen ons voor de hinder die dit veroorzaakte.”