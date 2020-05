Net voor coronasluiting nog ernstig zedenfeit in Sinbad: “Voortaan moet politie meteen worden verwittigd” Joris Vergauwen

05 mei 2020

12u48 0 Sint-Niklaas Net voor de lockdown is er in het stedelijk zwembad Sinbad in Sint-Niklaas nog een ernstig zedenfeit gebeurd. Een man benaderde er masturberend een vrouw, tot twee keer toe. Vanuit het zwembad werd de politie niet verwittigd en de dader kon ontkomen.

De feiten dateren al van begin maart. De zaak werd onderzocht door de politie en overgemaakt aan het parket, maar is uiteindelijk geseponeerd omdat de dader niet kon worden geïdentificeerd. “Het ging om een ernstig zedenfeit. Een man viel een vrouw lastig door tot tweemaal toe masturberend naast haar te gaan staan”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes, die er bij het schepencollege op aandrong om de nodige conclusies te trekken. “De procedure bij zo’n zwaar grensoverschrijdend incident in het zwembad moet worden aangepast. Het personeel zou voortaan meteen de politie moeten verwittigen. Toen het slachtoffer naar de politie stapte, was de eerste reactie van de politie ook dat het zwembad onmiddellijk had moeten bellen. Dat verhoogt de pakkans aanzienlijk.”

“Gebrek aan duidelijke procedure”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) overlegt met de korpschef van de lokale politie om een duidelijke aanpak uit te werken. Dat zal verder worden besproken op een volgende gemeenteraadscommissie. Een goeie zaak, volgens Jef Maes. “Een directe oproep naar de politie had een verschil kunnen maken. Bij dit soort van misdaden is er immers vaak een gebrek aan bewijs. Er is momenteel echter ook een gebrek aan een duidelijke procedure bij seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag in de stedelijke instellingen. En als er geen eenduidige aanpak is bij zo'n feiten blijft het slachtoffer in de kou staan. De stad Gent paste naar aanleiding van een gelijkaardige zaak in het zwembad Rozebroeken in 2019 de procedure aan. De politie wordt er nu steeds verwittigd bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.”