Negen chauffeurs op de bon omdat ze niet handenvrij bellen Kristof Pieters

17 augustus 2020

15u37 1 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas hield zondagochtend een verkeerscontrole aan de Parklaan. De actie startte rond 6.15 uur en ging door tot na de middag. In totaal kregen 9 bestuurders een boete omdat ze aan het gsm’en waren tijdens het rijden.

Een chauffeur beging een overtreding van de derde graad door over een volle witte lijn te rijden. Twee bestuurders hadden geen kinderzitje — of het was niet correct geïnstalleerd — en vlogen eveneens op de bon.