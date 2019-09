Nederlandse rapper Jebroer stapt tijdens tweede nummer van het podium en steekt het op geluidsman: “Het geluid is te slecht, zo kan ik niet verder!” Joris Vergauwen

22 september 2019

14u24 10 Sint-Niklaas De Nederlandse rapper Jebroer heeft zaterdagavond al na een kwartiertje zijn optreden op het festival The Big Bounce in Sint-Niklaas stopgezet. De geluidsman moest het ontgelden.

Het is niet de eerste keer dat Jebroer een optreden al snel voor bekeken houdt. Op de Studentenwelkom in Leuven twee jaar geleden stapte hij op nadat de geluidsman volgens hem in de mist ging. Ook zaterdagavond op The Big Bounce op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas richtte hij zijn pijlen op de geluidsman. Tijdens het tweede nummer zei hij dat het zo niet verder kon. “Het geluid is zo slecht. Ik kan niet verder. Mijnheer de geluidsman, dank u wel, het klinkt hier nergens naar. Ik wil heel graag een goeie show geven, maar zo kan het niet. Mijn stem slaat over en hapert”, zei Jebroer met krakende stem door de micro. Hij hield het voor bekeken en stapte van het podium.

Organisator Guy Pluym van festival The Big Bounce zit er verveeld mee. “Jebroer was de headliner. Dit is dus heel vervelend, ook omdat het een technisch probleem was waar we als organisatie geen vat op hebben. Daarvoor huren we een geluidsfirma in. Mogelijk was de oorzaak een stroompanne, een kwartier eerder. Een bezoeker had een kabel van onder een tent gehaald en uitgetrokken. De muziek op het hoofdpodium is dan 5 minuten uitgevallen. De technici hebben dat wellicht onvoldoende kunnen herstellen. Ze moesten helemaal ‘resetten’, vertelden ze mij.”

Begrip

Vanuit het publiek klonk er ongenoegen over de snelle stopzetting van het optreden. Bij de organisator is er begrip voor Jebroer. “Hij had op het podium al drie keer gevraagd aan de geluidsman om het geluid van de microfoon te verbeteren. Hij hoorde zijn stem kraken en kreeg te veel feedback. Na een kwartier heeft hij aangegeven dat het écht zo niet verder kon. Hij was echt boos. Als hij op het podium vraagt aan de geluidsman om iets aan te passen, ga ik ervan uit dat dat mogelijk is. Als dat niet gebeurt, begrijp ik wel dat een artiest als Jebroer dat niet laat passeren. Het is niet de bedoeling dat het publiek achteraf gaat zeggen dat het optreden van Jebroer op niks trok.”

Jebroer was zaterdag de afsluiter van The Big Bounce. Er was achter het podium nog overleg tussen Jebroer en de geluidstechnici. “Als het geluid opnieuw volledig in orde was, wilde hij opnieuw beginnen”, aldus Guy Pluym. “Maar onze limiet was 23.30 uur. We hadden aangekondigd om dan te stoppen met de muziek. En het was al half 12, dus te laat om nog verder te doen. We betreuren dit enorm natuurlijk. We kennen Jebroer heel goed. We hebben hem al zeker tien keer geboekt op verscheidene evenementen. Nooit eerder waren er technische problemen. En dan nu dit.”