Naar nieuwe toekomst voor 60 hectare grote SVK-site? Stad krijgt conceptsubsidie voor ontwikkeling westelijk stadsdeel Joris Vergauwen

15 november 2019

17u55 2 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur krijgt een subsidie van 60.000 euro van de Vlaamse regering, voor de opmaak van een conceptstudie voor het 60 hectare grote gebied van SVK tussen de westelijke tangent en de Kroonmolenwijk. De stad wil samen met SVK, de bewoners van dat stadsdeel en tal van betrokkenen nagaan wat de toekomst kan brengen voor die gigantische site, vlakbij de stadskern. “Van werklocaties, wonen tot recreatie: er zijn heel wat mogelijkheden”, klinkt het.

De Vlaamse regering heeft vrijdag de subsidie van 60.000 euro toegekend. Daarmee gaat de stad een studieopdracht uitschrijven, om na te gaan welke stadsvernieuwingsprojecten in dat westelijk stadsdeel mogelijk zijn. Het gaat om het 60 hectare grote bedrijfsterrein van SVK, tussen de Langhalsbeekstraat, de spoorweg en het Westerplein. Daarop bevinden zich de bedrijfsgebouwen van SVK, waaronder heel wat loodsen, maar ook de vijvers langs de sporen. Het gaat, voor alle duidelijkheid, niet om de gecontesteerde vroegere asbeststortplaats. Die bevindt zich aan de andere kant van de Langhalsbeekstraat.

“Veel ruimte onbenut”

“Het gebied van 60 hectare ligt vlakbij het centrum van de stad en wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van SVK, maar veel ruimte blijft onderbenut. Het stadsbestuur wil er ruimte creëren voor het verweven van werklocaties, wonen en recreatie”, schetsen schepenen Wout De Meester (Groen), Carl Hanssens (N-VA) en Ine Somers (Open Vld).

“We willen absoluut niet het bedrijf stokken in de wielen steken, maar wel samen met het bedrijf naar de toekomst kijken. Het is heel nuttig om deze oefening te maken. Deze studie moet uitwijzen wat er allemaal mogelijk is. En allerlei functies lijken er haalbaar: van recreatie, een jeugd- en wijkwerking, sociale woonprojecten tot het meer benutten van de groene ruimte. Waarom zouden we niet mogen dromen van het openstellen van één van de vijvers? Iedereen weet dat er vroeger werd gezwommen. Of dat opnieuw zou kunnen, moeten we allemaal bekijken, net als de mogelijkheden voor andere creatieve en recreatieve functies. Nu is er ook al het festival Statie West bijvoorbeeld. Kortom, het is een gigantisch gebied, waar heel wat tot de mogelijkheden behoort.”

Het project wordt uitgewerkt met aandacht voor industrieel erfgoed, maar ook met de nodige zorg voor de toestand van de bodem. “Daar moeten we niet flauw over doen. Dat is uiteraard ook een belangrijk aandachtspunt. Moet er gesaneerd worden? Dat zullen we met OVAM moeten nagaan."

Start

SVK is bereid om de oefening te maken voor een toekomstige invulling van het gebied. “We hebben gemerkt dat er een bereidwilligheid is om na te denken over de ruimtelijke toekomst, toen een vraag voor een uitbreiding op tafel kwam van de Turkse moskee in de Hazewindstraat. Het Turkse Cultureel Centrum heeft er ruimtegebrek en kan alleen uitbreiden als het een stuk van het SVK-terrein kan kopen. We hebben als stad voorgesteld om meteen een toekomstige blik te werpen op de hele site, wat we nu gaan doen. Dit is de start van een heel proces, met op dit moment nog heel veel hoop en dromen. Maar de conceptstudie zal al veel duidelijk maken. Heel het traject voor de ontwikkeling van dit westelijk stadsdeel loopt in coproductie met SVK, de bewoners en verenigingen."