Naar goeie traditie: jazz in De Casino Joris Vergauwen

05 oktober 2020

14u45 0 Sint-Niklaas De Casino Concertzaal presenteert dit najaar opnieuw een reeks jazzconcerten.

Naar goeie traditie heeft De Casino altijd een fijn stukje jazz in de programmatie. Dat serveert het in samenwerking met JazzLab. Telkens is er na de concerten een dj-set van The Jazzndt’s.

Dit najaar zijn er drie jazzavonden gepland. De eerste is er op donderdag 15 oktober, met concerten van Kreis en en Thunderblender. Op donderdag 26 november komen Wasdaman en ‘H A S T’ langs in de concertzaal. Op woensdag 16 december tot slot is er de ‘Aspen Label Night’, een avond van Aspen Edities, een klein, onafhankelijk platenhuis. Dan spelen het kwartet Veder en muzikanten die aan het platenlabel gelinkt zijn.

Info: www.decasino.be