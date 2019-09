Naar een opwaardering van Kokkelbeekplein? “Bekijken of er nog budget is” JVS

03 september 2019

17u04 0 Sint-Niklaas De stad wil het Kokkelbeekplein vernieuwen en groener maken, maar bekijkt nog wat er budgettair mogelijk is.

Aan het Kokkelbeekplein zijn de voorbije twee jaar ingrijpende werken gebeurd. Ontwikkelaar NV Woonbureau heeft er 32 appartementen en 13 lofts gebouwd, in enkele vroegere textielfabrieken. Het heeft een plein een heel nieuw uitzicht gegeven. De ontwikkelaar heeft al aangegeven dat het hoopt dat nu ook de stad werk maakt van de beloofde opwaardering van het Kokkelbeekplein. “Dat engagement werd eerder al uitgesproken. Het zou ook een grote meerwaarde betekenen. Wij hebben hier deze kankerplek in het stadscentrum weggewerkt. Het zou een volgende logische stap zijn dat ook het plein zelf een fijne plek wordt. We hebben daarvoor zelf al een mogelijk ontwerp uitgetekend, met groen, een speelzone en zelfs een waterpartij met een houten steiger en zitbanken. We verwachten van de stad een initiatief.”

Sp.a-gemeenteraadslid Kris Van der Coelden legde de kwestie tijdens de gemeenteraad voor aan schepen voor Stadsontwikkeling Carl Hanssens (N-VA), die hoopt dat een opwaardering van het plein mogelijk is in deze bestuursperiode. “Het past in onze doelstellingen: we willen ook graag op dat plein minder verharding en meer groen, in combinatie met meer ruimtelijke kwaliteit. Het is al een omgeving met relatief weinig groen. Er is een beeldkwaliteitsplan uit 2011 waarmee we kunnen vertrekken, maar dat is volgens mij te weinig ambitieus. We hebben echter nog heel wat andere ruimtelijke projecten in het vuur liggen. We zullen budgettair bekijken wanneer we dit kunnen uitvoeren.”

