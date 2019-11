Naar een nieuw ziekenhuis: “Keuze tussen Neerkouter en De Winningen gebeurt in voorjaar 2020" Joris Vergauwen

20 november 2019

18u47 0 Sint-Niklaas Komt het nieuwe ziekenhuis nu aan de Neerkouter of toch op De Winningen? De voorkeur van het AZ Nikolaas is duidelijk, maar in de hele procedure is er een alternatievenonderzoek nodig. “En van de 22 onderzochte locaties blijven deze twee nu over. In het voorjaar van 2020 zal het milieu-effectenrapport duidelijk maken wat de beste locatie is”, stelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen). Een stand van zaken.

Eerst nog even een terugblik, waarom er in Sint-Niklaas een nieuw ziekenhuis nodig is en wat er intussen al is gebeurd. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen): “We hadden in Sint-Niklaas lange tijd twee ziekenhuizen, in de Hospitaalstraat en de Lodewijk De Meesterstraat. Na de fusie zijn die ziekenhuizen naar elkaar toe gegroeid en fysiek verbonden met een brug over de Hospitaalstraat. In 2008 is het AZ Nikolaas een onderzoek gestart naar de toekomstige mogelijkheden. Men concludeerde dat het op die plek altijd moeilijk zou blijven om tot één groot en efficiënt ziekenhuis te komen. In 2013 heeft het ziekenhuis dan beslist om de ziekenhuiscampus te verhuizen naar een nieuwe site. Men heeft zelf de oefening gemaakt wat de meest geschikte locatie is, om uit te komen bij de westelijke stadsrand. De voorkeur van AZ Nikolaas gaat uit naar de Neerkouter, tussen de N41, Smisstraat en Heimolenstraat. De stad heeft vervolgens in 2015 een masterplan gemaakt, dat in 2017 is goedgekeurd door de gemeenteraad, met de beslissing om over te gaan tot de opmaak van een RUP, omdat de bestemming van die gronden moet worden gewijzigd. Dan is het planproces gestart, met een heel aantal stappen.”

22 locaties

In dat planproces neemt een studiebureau momenteel ook De Winningen, het gebied tussen de N41, Arnhoutstraat en Valk, op als onderzoekslocatie voor het nieuwe AZ Nikolaas. “Eén van de stappen in het planproces is dat de stad moet aantonen dat de voorkeurslocatie van de Neerkouter ook de meest geschikte locatie is. Daarom moet er een alternatievenonderzoek zijn”, aldus schepen De Meester.

“In eerste instantie zijn er 16 randstedelijke locaties onderzocht, waarbij er nog 6 zijn bijgekomen na het openbaar onderzoek. Onder meer de nodige ruimte, de bereikbaarheid, de mobiliteit en de termijn van realisatie waren daarbij criteria. Het AZ Nikolaas wil immers tegen 2027 een nieuw ziekenhuis hebben, om de boot niet te missen om uit te groeien tot een groot en kwalitatief regionaal ziekenhuis voor het hele Waasland. Kortom, na het onderzoek van die 22 locaties zijn er twee overgebleven: De Winningen en de Neerkouter. Alle mogelijke locaties zijn bekeken, zonder oogkleppen op. Alleen ín de stad bleef de Stationsomgeving-Noord nog over als alternatief, maar die locatie sneuvelde uiteindelijk omwille van mobiliteitsaspecten.”

Twee locaties

“Voor de beide locaties, De Winningen en de Neerkouter, wordt er nu een milieu-effectenrapport opgemaakt. Daarbij wordt het effect van een ziekenhuis op die plek op mens en omgeving nagegaan. Er wordt dus bekeken of de inplanting aanvaardbaar is op die locaties. Als uit dat onderzoek blijkt dat één van die twee locaties niet geschikt is, dan is het makkelijk. Als geen enkele locatie zou voldoen, is er een probleem, maar dat verwachten we niet. Als ze allebei mogelijk zijn, hebben we twee gelijkwaardige locaties. In dat geval zal het een politieke keuze worden. Tegen het voorjaar van 2020 is het resultaat van het onderzoek bekend. Dat wordt op een heel serieuze en degelijke manier gevoerd.”

Gronden gekocht

Het AZ Nikolaas heeft intussen al heel wat gronden verworven aan de Neerkouter. “Dat is een keuze van het ziekenhuis. Zij willen vooruit. Een grondaankoop is natuurlijk geen weggesmeten geld. En de Neerkouter is na het hele locatie-onderzoek ook bij de twee overgebleven opties. Hun studiewerk blijkt dan ook niet uit de lucht gegrepen. Zij hebben die oefening grondig gemaakt.”

“Onafhankelijke keuze”

Al langer lijkt de Neerkouter als locatie voor het nieuwe ziekenhuis een uitgemaakte zaak. “Toch is dat niet zo. Er is een planteam, met vertegenwoordigers van alle betrokken administraties en zonder politieke vertegenwoordigers. Dat planteam rapporteert aan de stuurgroep, met politieke vertegenwoordigers. Het is evenwel dat onafhankelijke planteam dat het hele proces begeleidt. Het AZ Nikolaas wil vooruit, terecht, maar het planproces moet op een goeie en correcte manier gebeuren. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de stad naar de inwoners toe.”