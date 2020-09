Na zes maanden stilte: opnieuw muziek bij deKunstvrienden op autovrije zondag Joris Vergauwen

16 september 2020

11u41 0 Sint-Niklaas Het is lang stil geweest, ook bij het Sint-Niklase harmonieorkest deKunstvrienden. Komende zondag gaan ze voor het eerst sinds lang weer op pad, met een coronaproof promenadeconcert tijdens de autovrije zondag.

Na zes maanden volledige stilte is harmonieorkest deKunstvrienden weer opgestart. “Dat gebeurt heel voorzichtig”, vertelt voorzitter Freddy De Leenheer van deKunstvrienden. “We kunnen de repetities hervatten, onder strenge voorwaarden. Onlangs verzamelde dirigent Peter Snellinckx voor het eerst vijftig muzikanten om een nieuw muzikaal programma in te studeren. De muzikanten zitten op twee meter van elkaar tijdens het repeteren.”

Net als de professionele cultuursector lijdt ook het muzikale verenigingsleven zwaar in deze coronatijden. “In Vlaanderen zijn zowat honderdduizend liefhebbers in koren en orkesten sinds maart niet meer actief. Voor ons zijn zeven concerten en optochten geannuleerd. Dat is artistiek, sociaal en financieel een zware dobber.”

Na een half jaar stilte laten deKunstvrienden zondagnamiddag voor het eerst weer hun muziek weerklinken op straat. Dat gebeurt tijdens de Sint-Niklase autovrije dag met een promenadeconcert langs de Houtbriel, Grote Markt, Stationsstraat en Stationsplein.