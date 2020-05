Na twee eerdere veroordelingen staat man weer voor rechter voor aanranding minderjarige jongens:

37 maanden celstraf gevorderd Nele Dooms

13 mei 2020

16u58 0 Sint-Niklaas Er hangt een 54-jarige man uit Sint-Niklaas een gevangenisstraf van 37 maanden boven het hoofd. Hij stond opnieuw voor de Dendermondse rechter wegens aanranding van de eerbaarheid van minderjarige jongens, nadat hij eerder al twee keer veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten.

De man moest zich verantwoorden voor een nieuwe reeks van feiten. Hij maakte daarbij verschillende slachtoffers. Eén van hen liet hij na schooluren werken in zijn zaak. De jongen, op dat ogenblik nog geen zestien jaar, werd er jarenlang aangerand. Daarnaast maakte de man nog drie andere minderjarige slachtoffers. Met die jongens was hij in contact geraakt via prostitutie- en datingwebsites, met advertenties als “minderjarige jongen wil verkracht en verkocht worden.”

De man wierp voor zijn verdediging op dat hij niet wist dat de jongens minderjarig waren. Volgens zijn advocaat Christine Mussche had hij vooraf geprobeerd hun leeftijd te achterhalen en “deden de jongens zich ouder voor dan ze werkelijk waren.” “Als hij had geweten dat ze minderjarig waren, had hij dit nooit gedaan”, klonk het. De man liet ook verstaan dat hij in de eerste plaats uit was op “sociaal contact” en dat hij besefte dat hij fout handelde.

In behandeling

Het is niet de eerste keer dat de beklaagde voor feiten van aanranding van minderjarige jongens voor de rechter staat. Hij werd al twee keer voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Volgens zijn advocaat pleegde de man sinds zijn laatste veroordeling in 2016 nog maar één nieuw feit. “Probleem is dat mijn cliënt zich aangetrokken voelt tot jonge mannen én autisme heeft”, schetste advocaat Mussche. “Hij volgt nu al zes jaar een ambulante behandeling voor zijn probleem, maar het is moeilijk.”

De openbaar aanklager wil voor de man een celstraf van 37 maanden, waarvan de helft met probatie-uitstel. Voorwaarde daarbij is dat hij zich voor behandeling laat opnemen in een gespecialiseerde instelling. De rechter velt het vonnis op 9 juni.