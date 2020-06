Na tien meisjes voor het eerst een jongen: Mauro (15) is de nieuwe kinderstadsdichter Joris Vergauwen

25 juni 2020

17u25 0 Sint-Niklaas De 15-jarige Mauro Pauwels is de nieuwe kinderstadsdichter van Sint-Niklaas. Voor het eerst is die eer weggelegd voor een jonge, mannelijke poëet, want de vorige tien kinderstadsdichters waren allemaal meisjes.

Al voor de elfde keer is er in Sint-Niklaas een kinderstadsdichter aangesteld. De criteria zijn voortaan wel gewijzigd, met een hogere leeftijdsgrens en het stadsdichterschap voor meteen twee jaar.

Die nieuwe kinderstadsdichter is de 15-jarige Mauro Pauwels uit Sint-Niklaas, de eerste jongen die die titel mag dragen. Tien meisjes gingen hem sinds 2010 voor. Hij overtuigde de jury met zijn gedicht ‘Tijdelijke verdoving’, over zijn beleving van de voorbije coronaperiode. De feestelijke huldiging van Mauro als nieuwe kinderstadsdichter komt er tijdens het weekend van Archipel op zondag 25 oktober.

Mauro gaat naar de Broederschool en houdt van voetbal, toneel, wielrennen én schrijven. Schrijven is voor hem een uitlaatklep. Vorig jaar was hij ook al bij de genomineerden voor de kinderstadsdichter.

Hij krijgt de opdracht om de komende twee jaar tijdens feestelijke momenten op poëtische wijze hulde te brengen aan de stad, onder meer bij de Vredefeesten, de opening van het Huis van de Sint, Gedichtendag en Jeugdboekenmaand.

Naar jaarlijkse traditie kende de jury ook de Armand Van Assche-poëzieprijs voor jonge dichters toe. Die gaat dit jaar naar Aya Vanvinckenroye. Haar gedicht ‘School’ bekoorde de jury vanwege de puurheid en balans. Aya is slechts 12 jaar en is onmiskenbaar een jong poëzietalent. Dat zit duidelijk in haar genen. Ze is de dochter van dichter Jana Arns.