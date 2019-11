Na ‘incidentje’ te veel: security en strengere regels voor blokkende studenten in bib Joris Vergauwen

29 november 2019

13u14 0 Sint-Niklaas Na de incidenten in de examenperiode in juni, waarbij de politie meermaals moest optreden, zijn er strengere regels voor studenten in de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein. Ook zet de stad een security-agent in om continu toezicht te houden. In juni kwam het er tot vechtpartijen, werd er met stoelen en bloempotten gegooid en raakte zelfs de lift beschadigd.

De problemen in juni in de bib werden vooral veroorzaakt door groepjes jonge tieners die meer bezig waren met wat er rond hen gebeurde dan met wat er in hun studieboeken stond. In de cafetaria op de eerste verdieping liep het toen meermaals uit de hand. Er werd met stoelen gegooid en met stoelen op elkaar geslagen, bloempotten vlogen door de ‘stille’ studiezaal en bij een incident raakte ook de lift beschadigd. Ook werden medewerkers van de bibliotheek bedreigd. De politie moest meermaals tussenkomen. De stad schakelde een toezichter in, die verscheidene keren groepjes tieners buiten moest zetten om de rust te bewaren. De hele examenperiode bleef het echter onrustig, met kat- en muisspelletjes van tieners, waarbij naderhand de hogeschoolstudenten ook niet meer kwamen. Zij werden buitengepest.

Nieuwe regels

Het schepencollege besloot om het deze examenperiode anders aan te pakken. Vanaf deze week tot midden december gelden er nieuwe regels. Studeren kan alleen nog in de Reynaertzaal op de tweede verdieping én na vertoon van de identiteitskaart. Alleen wie lid is van de bib krijgt toegang tot de studiezaal. Studenten krijgen vervolgens een genummerde placemat waarmee ze de studieplek met dat bepaald nummer kunnen gebruiken. Er zijn ook lockers met het nummer van die studieplek, waar jongeren hun gsm moeten achterlaten. De gsm mag niet mee in de studiezaal. Er kunnen maximaal twintig studerende jongeren binnen en een pauze mag niet langer dan een uur duren.

Security

In de studiezaal, die van 10 tot 17 uur open is, is er permanent een bibmedewerker aanwezig. Daarnaast wordt ook een security-agent ingezet om élke dag toezicht te houden, tot het eind van de examenperiode. Dat is Alexander Lennefer van de firma PAS-security uit Lokeren. “Ik ben hier elke dag aanwezig. Het is goed dat de jongeren mijn gezicht kennen. Bovendien ben ik ook actief in het uitgaansleven. Sommige jongeren ken ik en zij kennen mij. Dat zorgt voor duidelijkheid. Ik was hier al in juni en ook in maart volgend jaar, bij de examens voor Pasen, zal ik hier aanwezig zijn.”

Het blijft opmerkelijk natuurlijk dat er in een studiezaal al security nodig is om de rust te bewaren. “De problemen werden vooral veroorzaakt door jongeren van 13 à 14 jaar. Blijkbaar ontstaan er wrijvingen als je een grote groep jongeren met wel twintig verschillende nationaliteiten bij elkaar zet. Het hielp ook niet dat ze hun gsm konden gebruiken. Bij problemen werden vrienden verwittigd, die dan ook afzakten naar de bib.”

Verwacht wordt dat het met de nieuwe regels veel rustiger zal verlopen. “We willen dat jongeren hier kunnen doen waarvoor ze komen, namelijk studeren, in alle rust en stilte. We hopen dat de problemen hiermee achter de rug zijn. Dit is trouwens niet alleen in Sint-Niklaas een aandachtspunt. Van collega’s uit de bibliotheken van Gent, Aalst, Lokeren en Beveren horen we dat er daar net dezelfde problemen zijn.”

Alle scholen in Sint-Niklaas zijn ingelicht over de nieuwe regels in de studiezaal in de bib. De studiezaal is open tot en met vrijdag 13 december, van dinsdag tot vrijdag telkens van 10 tot 17 uur.