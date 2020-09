Na incident vorig weekend: eis om opnieuw parkwachter in te zetten in stadspark klinkt steeds luider Joris Vergauwen

14 september 2020

Van een avondsluiting tot vooral het opnieuw inzetten van een parkwachter: de eis om maatregelen in het Sint-Niklase stadspark klinkt steeds luider, zeker na het incident van het voorbije weekend

Het zinloos geweld in het stadspark van afgelopen vrijdag zorgt voor veel beroering in Sint-Niklaas. Toen werd een 16-jarige jongen er brutaal in elkaar geslagen omdat hij geen sigaretten wilde uitdelen. Het incident zal ongetwijfeld volgende week op de Sint-Niklase gemeenteraad druk worden besproken.

Het stadspark is dit jaar al vaker het onderwerp van discussie geweest. Alle oppositiepartijen hebben er al meermaals op aangedrongen om opnieuw een parkwachter in te zetten, zoals dat tot voor enkele jaren het geval was. In de lente was de aanleiding vooral het vele afval er dat werd achtergelaten en het herhaaldelijk vandalisme. “In augustus heb ik nog een aantal concrete voorstellen overgemaakt om het park weer proper en veiliger te maken. Daar is echter niets mee gedaan. Ondertussen stapelen de incidenten zich op”, stelt Ilse Bats (sp.a). “We moeten hierover op de gemeenteraad een ernstig debat voeren. Als we niet ingrijpen, dreigt het park een te vermijden plek te worden in plaats van het groene hart van deze stad. Wij vinden dat er opnieuw een parkwachter nodig is om overdag toezicht te houden en wij pleiten voor het afsluiten van het park vanaf een bepaald uur en een toegangsverbod na een bepaald uur. Er zou ook een verbod op elektronisch versterkte muziek zonder toestemming van de stad moeten komen. Tot slot hopen we dat er echte en regelmatige nachtelijke politiecontroles volgen, vooral bij mooi weer.”

Ook Jos De Meyer (CD&V) geeft aan dat er moet worden ingegrepen. “Er weerklinkt vaak ‘s nachts muziek in het park, zoals bewoners uit de Walburgstraat aangeven. Er gebeuren dingen die daar niet horen. Een avondsluiting zou een oplossing zijn, net als het inzetten van een parkwachter.”

Politie: “We controleren overdag én ‘s nachts”

Korpschef Gwen Merckx van de Sint-Niklase politie gaf twee weken geleden nog aan dat er meer controles komen. “Sinds de lente is het stadspark een belangrijk aandachtsplek geworden. We controleren er heel vaak, zowel overdag als ‘s nachts. Daarvoor zetten we ook de fietsteams in, net als de patrouilles die in de uitgaansbuurt opereren.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is niet meteen gewonnen voor het opnieuw inzetten van een parkwachter. “Er is overleg geweest met de politie om meer toezicht te houden in het stadspark. Verder worden ook de gemeenschapswachten ingezet voor het systematisch ophalen van zwerfvuil en ander afval. Verdere maatregelen zijn momenteel niet aan de orde.” Een avondsluiting van het park lijkt er ook niet meteen aan te komen. “Het park wordt momenteel alleen afgesloten bij stormweer. Een avondsluiting zou mogelijk zijn, maar de afsluiting aan de kant van de Parklaan is niet zo adequaat. En we zitten ook met een horecazaak in het park, wat zo'n ingreep ook moeilijk maakt."