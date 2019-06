Na geslaagde make-over: Sint-Nicolaasplein is helemaal klaar voor de zomer! JVS

26 juni 2019

15u12 5 Sint-Niklaas Een fonteintje, zomerse verlichting, palmbomen, een speeltuin en spots op een dansvloer: het moet de komende maanden extra kleur geven aan de zomer op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas. Ook het stukje Sacramentstraat is volledig klaar, met een artistieke schildering van de straatstenen.

“We willen de troeven van het Sint-Nicolaasplein deze zomer extra in de kijker zetten”, stelt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld). “Daarvoor hebben we een aantal ingrepen gedaan. Het moet ervoor zorgen dat de beleving en aantrekkelijkheid van het plein verhogen. En iedereen kan er gebruik van maken. Verenigingen of horecazaken die nog iets extra willen organiseren, moedigen we aan om die stap te zetten.”

Op het plein is een permanente dansvloer ingericht, met palmbomen, spots en zomerse verlichting in de bomen. “Ideaal voor tijdens ‘Sinnekloas danst’ op woensdag en de Pleinconcerten op donderdag, die de eerste week van juli van start gaan. Het zal voor extra dynamiek zorgen”, aldus schepen Somers. “Intussen hebben ook twee dansscholen al een aanvraag gedaan om dansavonden te organiseren. Dat kan perfect. Ook horecazaken kunnen er verder gebruik van maken. Daarnaast blijft ook de speeltuin hier de hele zomer staan. Pas bij de Vredefeesten en Villa Pace wordt er plaats gemaakt, al blijven de palmbomen wellicht nog staan dat weekend.”



Ook de artistieke aankleding van de Sacramentstraat is nu helemaal klaar. Daarvoor rekende de stad op talent van eigen bodem, met Gert Martens, Joke Drieghe en Jelle Meys. Het smalle straatje is nu afgewerkt. “Het is als de rivier die Sint-Niklaas nooit heeft gehad. En het is meteen ook een prima selfie-plekje!”