Na dood van 11-jarige jongen in Aalst: ook Sint-Niklaas kampt met vrachtwagenprobleem aan groot bedrijf Joris Vergauwen

13 december 2019

14u47 0 Sint-Niklaas De stad Sint-Niklaas wil dat het Pharma Distri Center aan de Eigenlostraat maatregelen treft om de overlast terug te dringen. Het laatste half jaar is het vrachtverkeer van en naar het farmaceutische distributiecentrum sterk gestegen, waardoor de verkeersveiligheid in de buurt in het gedrang komt. Vrachtwagens kunnen vaak niet anders dan op straat en op het fietspad parkeren en manoeuvreren. “Begin volgend jaar overleggen we met de buurt over de heraanleg van de Eigenlostraat”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Onlangs zetten nog een 90-tal mensen hun handtekening onder een petitie, waarmee ze hun vraag om maatregelen in de Eigenlostraat kracht bijzetten. Ze zijn de voortdurende geluidsoverlast en verkeersproblemen van de continue stroom vrachtwagens meer dan beu.

Tientallen per dag

Pharma Distri Center is een logistieke partner van de Europese farmaceutische industrie. Dagelijks arriveren en vertrekken er tientallen vrachtwagens, dat al sinds 2004. Volgens buurtbewoners is het vrachtverkeer de laatste zes maanden echter fors toegenomen. “En daardoor is er heel veel geluidsoverlast. De meeste vrachtwagens beschikken over koelwagens om geneesmiddelen te vervoeren. Die motoren blijven de hele dag en nacht draaien”, schetsen buurtbewoners Maxime Ceragioli en Ronald Bal.

“Bovendien beschikt het bedrijf niet over de nodige ruimte om al dat vrachtverkeer op een degelijke manier te ontvangen. Vrachtwagens staan hier in de berm en op het fietspad. Als chauffeurs naar een loskade moeten rijden, moeten ze op straat hele manoeuvres uitvoeren. Fietsers moeten hier slalommen tussen de vrachtwagens. Bovendien is er geen bufferzone en geen groenzone, wat nochtans wél verplicht is.”

De voorbije maanden zijn er vanuit de buurt pogingen ondernomen om met het bedrijf te overleggen. “Maar als ik dan te horen krijg dat ik beter zou verhuizen, schiet dat serieus in het verkeerde keelgat”, aldus Maxime Ceragioli. “Gelukkig volgen de stad en de politie de situatie wél heel goed op. We staan hier als David tegen Goliath, maar rechtvaardigheid moet toch primeren? En als je dan ziet wat er deze week met dat 11-jarig jongetje in Aalst is gebeurd, dan vrezen wij dat hier vroeg of laat óók zoiets zal gebeuren.”

We hebben geprobeerd om met het bedrijf te overleggen. Als ik dan te horen krijg dat ik beter zou verhuizen, schiet dat serieus in het verkeerde keelgat Maxime Ceragioli

Vanwege de gevaarlijke verkeerssituatie in de Eigenlostraat laten heel wat ouders uit de omgeving hun kinderen niet met de fiets rijden naar de basisschool in Temse-Velle, iets verderop. Het stadsbestuur en de politie volgen de situatie wel op. De milieupolitie heeft recent geluidsmetingen uitgevoerd. Die bevestigen dat de geluidsnormen worden overschreden. En de interventieploegen rukken heel vaak uit bij meldingen van foutief geparkeerde vrachtwagens.

Dialoog

“Er zijn twee problemen die aan elkaar gelinkt zijn: de geluidsoverlast en het vrachtverkeer. Uit de geluidsmetingen is gebleken dat er te veel lawaai is. Dat wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer, dat toekomt en vertrekt aan de laad- en loszones aan de straatkant. En omdat er te weinig ruimte is op het bedrijfsterrein zelf, staan de vrachtwagens ook vaak op straat of op het fietspad”, schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “De politie gaat ter plaatse als er meldingen zijn. Ze worden dan aangemaand om te vertrekken. De chauffeurs kunnen daar evenwel niet aan doen, het is immers het bedrijf dat voor oplossingen moet zorgen. We verwachten dat het bedrijf dus de nodige maatregelen treft, voor de twee problemen. We zijn daarvoor in dialoog met het bedrijf. In januari zitten we een volgende keer samen.”

Heraanleg Eigenlostraat

“Een derde punt is een structurele oplossing voor de straat”, vervolgt schepen Hanssens. “We waren al van plan om ingrepen te doen in de Eigenlostraat na een rioleringsproject. We hebben nu de toezegging gekregen dat die rioleringswerken vroeger kunnen gebeuren. We zijn nu de plannen voor de heraanleg aan het tekenen. Begin volgend jaar al gaan we naar de bewoners om te overleggen, onder meer met verhoogde fietspaden. Daarvoor werken we ook samen met Temse, om in het verlengde van de Eigenlostraat diezelfde fietsinfrastructuur richting Velle aan te leggen. Ik maak me sterk dat de werken in de Eigenlostraat binnen de twee jaar kunnen starten.”