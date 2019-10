Na de grote valk nu ook de ‘9100-mural’ JVS

28 oktober 2019

15u20 1 Sint-Niklaas Er begint kleur te komen in het Sint-Niklase straatbeeld. Na de elektriciteitskasten en de grote valk op de gevel in de Mgr. Stillemansstraat is er vlakbij een chauvinistische mural gezet.

Vorige maand zette straatkunstenaar Dzia nog een metershoog kunstwerk op een gevel op de hoek van het Hendrik Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat. De in het oog springende slechtvalk heeft de voorbije weken al heel wat lof geoogst. Het kunstwerk, met als titel ‘Art Falco Peregrinus Deco’, was het eerste tastbare resultaat van de samenwerking tussen jongerencollectief Ant’Woord en creatief bureau Wham Office, dat eerder ook de artistieke aankleding van de elektriciteitskasten in Sint-Niklaas mogelijk maakte.

9100-mural

De street artist Dzia is het voorbije weekend aan de slag gegaan met vier jongeren, vlakbij zijn slechtvalk. Daar hebben ze een bescheiden mural gemaakt, met een in het oog springende 9100 deze keer, of de postcode van Sint-Niklaas. Een beetje chauvinisme in een steeds kleurrijkere stad mag wel.