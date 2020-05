Na acht weken stilte is Waasland Shopping klaar voor nieuwe start Joris Vergauwen

10 mei 2020

22u47 0 Sint-Niklaas Op de horecazaken en kappers na gaan alle winkels in Waasland Shopping in Sint-Niklaas maandag weer open. Het voorbije weekend werd alles in gereedheid gebracht voor de heropening.

Van de toegangen, de wandelgangen tot de winkels: Waasland Shopping ziet er helemaal anders uit dan acht weken geleden. Voortaan worden bij elke in- en uitgang de inkomende en uitgaande bezoekersstromen gescheiden. Het aantal bezoekers wordt ook voortdurend elektronisch bijgehouden. Maximaal drieduizend bezoekers mogen tegelijkertijd het winkelcentrum binnen. In de winkels zijn routes uitgestippeld voor klanten, in de wandelgangen geven gekleurde cirkels de juiste afstand om te bewaren aan, de zitbanken zijn afgebakend en extra poetspersoneel staat klaar om aan de slag te gaan.

Wat dat maandag zal geven, is nog een vraagteken. “We verwachten nog niet meteen een drukte. Wellicht zullen de meeste mensen eerst even wille nagaan hoe het verloopt die eerste dagen”, klinkt het in Waasland Shopping.