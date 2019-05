Na 49 jaar als assistente in het operatiekwartier gaat Marleen (70) vandaag met pensioen: “Ik had graag nog langer gewerkt” Joris Vergauwen

21 mei 2019

18u26 46 Sint-Niklaas Haar laatste operatie in AZ Nikolaas is achter de rug. Na een carrière van liefst 49 jaar als assistente in het operatiekwartier gaat Marleen Weyn met pensioen. Vrijdag wordt ze 70 jaar, maar ze had liever nog wat verder gewerkt. De hele discussie over de pensioenleeftijd gaat volledig aan haar voorbij. “Ik begrijp dat het moment is gekomen om te stoppen, maar ik voel me nog heel goed. Als ze me zouden vragen om door te gaan, deed ik het meteen.”

Generaties Waaslanders heeft ze zien passeren op de operatietafel. Heel wat chirurgen en collega’s van het operatiekwartier van AZ Nikolaas waren nog niet eens geboren toen Marleen Weyn in 1970 begon te werken in het Sint-Niklase ziekenhuis, toen nog Maria Middelares. Komende vrijdag wordt ze 70 jaar. Drie dagen voor haar verjaardag heeft ze haar operatieschort definitief aan de kapstok gehangen. Vandaag was haar laatste werkdag. Om 16 uur liep haar carrière in het operatiekwartier af, na liefst 49 jaar. “Ik heb mijn job altijd enorm graag gedaan. Ik ben als 21-jarig meisje aan de slag gegaan als verpleegkundige in het operatiekwartier en ik ben er nooit meer weggegaan. Assisteren en instrumenten aanreiken bij operaties, de chirurgen en anesthesisten bijstaan, de patiënten voorbereiden, hen geruststellen: dat is wat ik 49 jaar lang heb gedaan. Een fantastische job, elke dag anders. Ik was ervoor gemaakt, denk ik. Ik heb die ‘feeling’. Je moet aanvoelen wat er gebeurt, wat de chirurg wil. Je moet de chirurg een beetje vóór zijn, door vooruit te denken. En of het nu heelkunde, orthopedie, neurochirurgie of plastische chirurgie was: ik deed alles graag. Ja, ik heb hier generaties Sint-Niklazenaren en Waaslanders door mijn handen zien gaan”, vertelt Marleen.

Vanmiddag stond ze voor het laatst de chirurgen bij tijdens de operaties. Om 16 uur vielen haar collega’s haar in de armen. Een emotioneel moment voor Marleen, die haar tranen amper kon bedwingen. “Ze is een monument hier”, zei Dirk De Maeyer, de manager van het operatiekwartier. “Marleen heeft alles hier meegemaakt. En altijd straalde ze degelijkheid uit. Ze is een echt rotsblok. Nooit was ze afwezig. We zullen haar echt missen.”

Marleen zelf weet niet goed wat ze met haar vrije tijd aan moet. Haar man is 69 jaar en werkt ook nog steeds, als docent in de opleiding Verpleegkunde van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas. “We zullen zien wat het wordt. Ik kon al op mijn 65ste met pensioen, maar dat wilde ik niet. Ik vond het veel te vroeg om te stoppen. Ik heb aangegeven dat ik graag tot mijn zeventigste zou doorgaan en dat heb ik kunnen doen. Maar als ze me zouden vragen om verder te werken, deed ik het meteen. Ik voel die drive nog. En bezig zijn, is de boodschap. Je blijft jong van geest, het houdt je in beweging en het is goed voor je hersenen.”

De discussie over de pensioenleeftijd houdt haar niet bezig. “Ik heb het niet echt gevolgd. Maar ik vind dat je er geen leeftijd op mag plakken. Hoe je je voelt, hoe je gezondheid is, dat is wat telt. Misschien ben ik een uitzondering, ik weet het niet. Ik kan niet stilzitten, ik wil bezig zijn. Dat heb ik tot vandaag altijd gedaan. Het enige dat ik van mijn pensioen kan zeggen, is dat het er veel rapper is dan ik dacht.”

Woensdag is er in AZ Nikolaas nog een grote receptie met de collega’s en de directie om haar afscheid te vieren. “Ik hoop dat ik de collega’s nog regelmatig eens zal zien. Als het maar niet vanop de operatietafel is!”