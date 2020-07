Gesponsorde inhoud Na 14 jaar leegstand krijgt Huis Myle grandeur terug Aangeboden door ERA Wonen Door de commerciële redactie

14 juli 2020

14u49 0 Sint-Niklaas Wel veertien jaar heeft Huis Myle, een pareltje op de Grote Markt in Sint-Niklaas, leeggestaan. Maar daar brengt Yxilon nu verandering in. “Het bekende Huis Myle zal een nieuwe invulling krijgen als een kantoorgedeelte met vijf appartementen in de achtertuin”, zegt zaakvoerder Kevin Verlaeckt. “We hopen het historische pand zijn grandeur terug te geven.”

Het is niet de eerste keer dat Yxilon, de eigenaar van Huis Myle, een prestigieus project als dit aanvat. Onder meer het statige herenhuis in de Sacramentenstraat waar het restaurant Balls & Glory gevestigd is, staat op hun naam. ERA Wonen zal instaan voor de verkoop van dit unieke project. Ook zij hebben heel wat expertise. “We bestaan ondertussen een dikke vijftien jaar. Als de grootste vastgoedmakelaar in het Waasland hebben we al heel wat ervaring opgebouwd”, zegt CEO Johan Krijgsman. “Nu zetten we onze schouders mee onder Huis Myle.”

Nieuwe invulling

Huis Myle dateert van het jaar 1896. Sinds 1996 is het een beschermd monument. Jarenlang is het in handen van de familie Myle geweest. Tot Jaak Myle het in 2006 aan een makelaar uit Sint-Martens-Latem verkocht. Vanaf dat jaar staat de woning leeg. Maar dat zal niet lang meer duren. Het bekende Huis Myle zal een nieuwe invulling krijgen als een kantoorgedeelte met vijf prachtige parkappartementen in de achtertuin.

De identiteit van het bouwwerk blijft behouden en combineren we met de hedendaagse woonbehoeftes Kevin Verlaeckt

“Ons doel is om het historische pand zijn grandeur terug te geven”, zegt Verlaeckt. “Dat doen we door de identiteit van het bouwwerk te behouden en die te combineren met de hedendaagse woonbehoeftes.” Ook de appartementen voldoen aan de allerhoogste woonwensen. Het zijn stuk voor stuk lichtrijke appartementen die de lichtinval optimaal benutten. Daarbij hebben ze een stadstuintje of terras én grenzen ze aan de verborgen groene stadslong van Sint-Niklaas: het Jef Burmpark. Dat park zal trouwens via Park Myle bereikbaar blijven.

Lees verder onder de foto’s.

Uitstekende ligging

“Het behoeft geen betoog dat Park Myle uitstekend gelegen is”, aldus Krijgsman. “Enerzijds is er dus het Jef Burmpark en anderzijds ligt het recht in de stad. Het brengt met andere woorden het beste van twee werelden samen.” De goede locatie maakt het mogelijk om de meeste verplaatsingen te voet te doen. Letterlijk alles, van een station, restaurants tot een grootwarenhuis, is op wandelafstand. En dat is niet alleen handig, het is ook duurzaam.

Met duurzaamheid is ook in Park Myle zelf rekening gehouden. Zo hebben de appartementen een bijzonder laag energieverbruik. Verder bestaan ze uit slecht twee bouwlagen. En er komen groendaken en heel wat nieuwe aanplantingen. “Om dat alles tot een goed einde te brengen, werken we samen met X architecten. Voor dit niet-alledaags project kunnen we ook hun expertise zeker gebruiken”, zegt Verlaeckt tot slot.

Eind 2021 zal Park Myle klaar zijn. Wil je meer informatie over het project? Klik dan hier. Je kan ook altijd contact opnemen met ERA Wonen via het mailadres wonen@era.be of door te bellen naar het nummer +32 3 296 37 69.