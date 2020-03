N-VA-schepen Marijke Henne wordt tijdelijk vervangen door Maxime Callaert Joris Vergauwen

23 maart 2020

12u36 1 Sint-Niklaas Schepen Marijke Henne (N-VA) wordt tijdelijk vervangen door gemeenteraadslid Maxime Callaert. Om medische redenen kan Henne haar taken gedurende langere tijd niet uitoefenen.

Schepen Marijke Henne heeft gevraagd om zich voor de periode van haar afwezigheid te laten vervangen als schepen en gemeenteraadslid. Sinds februari is Marijke Henne niet meer actief als schepen, om medische redenen. De lokale N-VA-afdeling meldt dat ze gedurende langere tijd die functie niet kan uitoefenen.

In de gemeenteraad zal Marijke Henne tijdelijk worden vervangen door eerste opvolger Christine Meert uit Belsele. N-VA stelt aan de gemeenteraad voor om haar taken als schepen voor Wonen, Kinderopvang, Opvoeding en Onderwijs tijdelijk over te dragen aan Maxime Callaert. Omdat hij momenteel in de gemeenteraad ook fractievoorzitter en voorzitter van de commissie voor Jeugd, Participatie en Gebouwen is, vertrouwt N-VA die twee functies tijdelijk toe aan raadsleden Luk Huys en Tchantra Van De Walle. Maxime Callaert is ook voorzitter van Zorgpunt Waasland.