N-VA deelt ijsjes uit: “We ‘ijsen’ betaalde vakantie op 11 juli” JVS

11 juli 2019

09u34 4 Sint-Niklaas Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag heeft de N-VA-afdeling van Sint-Niklaas ijsjes uitgedeeld op de Grote Markt. Met de actie vraagt de lokale partij dat 11 juli een betaalde vakantiedag wordt.

Onder het motto ‘Wij ijsen betaalde vakantie op 11 juli!’ liet N-VA woensdagavond een ijskar postvatten aan de Cipierage op de Grote Markt, om iedereen te trakteren op een ijsje. Met die actie wilde de lokale partij de eis kracht bij zetten om 11 juli te laten uitgroeien tot een volwaardige Vlaamse feestdag. “De Vlaamse eigenheid is voor onze partij zeer belangrijk. Wij zijn dan ook verheugd dat de festiviteiten in de 11 juli-periode de laatste jaren steeds maar toenemen. Daarom willen we met onze ijsjesactie toch nog eens in de verf zetten dat we ijveren voor het opnemen van 11 juli bij de betaalde vakantiedagen, net zoals dat voor 1 mei het geval is”, aldus de lokale N-VA-voorzitter Hans Van Landeghem. “Mensen in Vlaanderen moeten ten volle kunnen genieten van deze feestdag. Alleen dan kan de slogan ‘Vlaanderen Feest’ volledig tot zijn recht komen.”

