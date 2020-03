Musicalgezelschap pakt uit met Cats in ‘t Bau-huis Joris Vergauwen

06 maart 2020

10u27 0 Sint-Niklaas Bohemian Productions brengt volgend jaar de musical Cats. Na ‘Jesus Christ Superstar’ in de Christus Koningkerk vorig jaar kiest het musicalgezelschap opnieuw voor een bijzondere locatie. De voorstellingen van ‘Cats’ zullen plaatsvinden in ‘t Bau-huis.

Na het succes van ‘Jesus Christ Superstar’ vorig jaar, goed voor 11 voorstellingen en 4.500 verkochte tickets, werkt Bohemian Productions nu aan een volgende locatievoorstelling. Dat wordt de musical Cats, die in april 2021 in evenementenhal ‘t Bau-huis zal worden gebracht. “Cats van Andrew Lloyd Webber is een echte klassieker. In 2021 wordt Cats precies 40 jaar. We gaan de uitdaging aan om deze musical alle eer aan te doen en tegelijk in een hedendaags jasje te steken”, vertelt Jeffrey De Block van Bohemian Productions. “We plannen 9 à 15 voorstellingen in ‘t Bau-huis, afhankelijk van de ticketverkoop. Deze mooie evenementenhal is ideaal om de thuis van de katten in te bouwen en het publiek mee te zuigen in deze fantasiewereld. Bovendien biedt de zaal mooie faciliteiten, vlotte toegankelijkheid en de nodige parkeerplaats.”

Regisseur van dienst is opnieuw Jaak Lema. Wie zin heeft om mee te werken, kan zich nu al inschrijven voor de audities op 6, 7, 13 en 14 juni. Bohemian Productions is op zoek naar dansers én zangers.

Maar eerst is er nog de musical Mette, op 24, 25 en 26 april in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas, naar het boek van Marc De Bel.

Info:www.bohemianproductions.be