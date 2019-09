Motortreffen en Disco Dasco Open Air brengen 10.115 euro op voor Dagcentrum vzw Joris Vergauwen

16 september 2019

15u10 2 Sint-Niklaas Organisator Wim Van Puymbroeck van het Motortreffen en Disco Dasco Open Air heeft een cheque overhandigd van liefst 10.115 euro aan het Dagcentrum.

Al voor de zeventiende keer vond begin juli op de Grote Markt van Sint-Niklaas het Motortreffen plaats, samen met het feestje met Disco Dasco de avond voordien. De opbrengst gaat traditioneel naar het Dagcentrum in Sint-Niklaas, waar meer dan 120 volwassenen met een beperking terechtkunnen voor ondersteuning bij dagactiviteiten of begeleid werken. Het bedrag op de cheque dit jaar: 10.115 euro. Opnieuw een ferm bedrag voor de werking van het Dagcentrum. “Waar we enorm dankbaar voor zijn”, aldus directeur Bert Storme. De cheque-overhandiging vond plaats tijdens een barbecuefeestje in het Dagcentrum vorig weekend.