Motorfiets gaat in vlammen op, vermoedelijk brandstichting Kristof Pieters

11 juni 2020

06u23 0 Sint-Niklaas Een motorfiets is donderdag in de vroege ochtend in vlammen opgegaan in een parkje in de Virginie Lovelingstraat in Sint-Niklaas. De politie onderzoekt de zaak. Er zijn sporen van brandstichting gevonden.

Enkele bewoners werden om iets na 4 uur opgeschrikt door een knal. In het parkje in de straat zagen ze kort daarna grote vlammen. In eerste instantie werd gedacht aan een speeltuig dat in brand stond, maar toen de opgeroepen brandweer en politie ter plaatse kwamen bleek het om een motorfiets te gaan die volledig in lichterlaaie stond. Het vuur was snel geblust, maar van het voertuig bleef enkel een stalen geraamte over. De politie deed in de buurt nazicht naar mogelijke daders, want naar alle waarschijnlijkheid werd de motor in brand gestoken. Het is niet duidelijk of het om vandalisme gaat of dat de motor in brand gestoken werd om sporen uit te wissen na een ander crimineel feit. Het gaat om een erg rustige buurt waar vooral jonge gezinnen wonen.