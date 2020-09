Mooie start voor ballonevent Respect voor de zorgsector, ook premier Wilmès vliegt mee Joris Vergauwen

06 september 2020

09u16 4 Sint-Niklaas Het ballonevenement Respect heeft zaterdagavond al meer dan honderd mensen uit de zorgsector een mooie ballonvlucht bezorgd. ‘Respect’ is het alternatieve evenement voor de grote ballonmeeting tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas, die dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Er was meteen ook prominent bezoek zaterdagavond: premier Sophie Wilmès en haar dochter vlogen ook mee. Zondagavond wordt er opnieuw gevlogen.

Heel wat mensen uit de zorgsector krijgen dit weekend een bijzondere blijk van dank voor al hun inspanning het voorbije half jaar. Voor velen is het meteen een onvergetelijke ervaring, want het is met een heuse ballonvlucht dat ze erkenning en dank krijgen voor hun bijdrage in de strijd tegen Covid-19. In totaal 235 mensen uit de Sint-Niklase zorg- en hulpverlening vliegen dit weekend mee met vijftig ballonvaarders.



Premier aan boord

‘Respect’ is een initiatief van de families Sax en Rosseneu, de organisatoren van de Sint-Niklase ballonmeeting tijdens de Vredefeesten. “We vinden het heel fijn om zorgverleners op deze manier te bedanken”, vertellen Roy Sax en Marie Elisabeth Rosseneu. “Voor velen is het ook de allereerste keer dat ze meevliegen met een ballon. Dat maakt het voor iedereen heel speciaal. En voor alle ballonvaarders is het ook gewoon fijn dat er íets gebeurt. In de lente waren we aan het nadenken over dit eerste weekend van september, waarin voor het eerst in zovele decennia geen ballonevenement zou plaatsvinden. Dat leek zo onwerkelijk. Daarom kwamen we op het idee om dit alternatief evenement te organiseren, om op een veilige manier toch te vliegen en er een bijzonder doel aan te koppelen.” Ook premies Sophie Wilmès was zaterdag van de partij. Zij vloog met haar dochter mee. Ze stegen op in Belsele. De premier was naar verluidt in de wolken met haar ballonvlucht.

Ook zondagavond nog vluchten

Zaterdagnamiddag was het lang afwachten of er wel zou kunnen worden gevlogen. De wind bleef tot in de vooravond behoorlijk sterk, maar zwakte uiteindelijk rond 19.30 uur voldoende af. Door de ongunstige windrichting, naar de Rupelstreek, werd het aantal opstijglocaties van acht naar vijf teruggebracht. De meeste ballons stegen op in Belsele en Sinaai, om op die manier een iets langere vaart mogelijk te maken.

Zondagochtend stegen de ballons op in Wachtebeke. Wie rond 8 uur wakker was, zag er heel wat boven Sint-Niklaas voorbijdrijven. En ook voor zondagavond lijken de weersomstandigheden gunstig om opnieuw heel wat mensen gelukkig te maken.