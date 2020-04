Mondmaskers voor alle Waaslanders: acht Wase gemeenten bestellen samen 265.660 mondmaskers Joris Vergauwen

22 april 2020

17u35 100 Sint-Niklaas Acht Wase gemeenten werken samen om hun inwoners een gratis mondmasker te bezorgen. In totaal zijn er woensdag 265.660 mondmaskers besteld bij Think Pink, met een leveringstijd van twee weken.

Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke en Waasmunster slaan de handen in elkaar om al hun inwoners gratis een mondmasker te bezorgen. In totaal gaat het om 265.660 mondmaskers, die woensdag met een groepsaankoop besteld zijn bij Think Pink. Dat is de organisatie die zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker. 80 procent van de opbrengst van de verkoop van mondmaskers gaat naar projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen. Al heel wat steden en gemeenten hebben bij Think Pink grote bestellingen van de mondmaskers geplaatst. Nu volgt ook het Waasland.

“De productie- en leveringstijd van Think Pink bedraagt twee weken. De Wase stads- en gemeentebesturen zullen er zelf voor instaan om de mondmaskers te bezorgen aan hun inwoners”, meldt het Sint-Niklase stadsbestuur.