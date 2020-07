Mondmaskers verplicht in stadsgebouwen vanaf 22 juli Yannick De Spiegeleir

16 juli 2020

15u41 5 Sint-Niklaas Vanaf woensdag 22 juli 2020 moeten inwoners en bezoekers verplicht een mondmasker dragen in alle publieke gedeeltes van stedelijke gebouwen in Sint-Niklaas, onder andere ook in het stadhuis en welzijnshuis. Dat heeft de burgemeester (volksgezondheid) en het college van burgemeester en schepenen (dienstverlening) beslist.

Sinds zaterdag 11 juli 2020 was het dragen van een masker al verplicht in winkels en winkelcentra en in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Dit wordt nu lokaal uitgebreid met de publieke gedeeltes van stadsgebouwen.

Altijd mondmasker op zak

Je hebt dus best altijd een mondmasker op zak. Mondmaskers zijn niet verplicht voor kinderen jonger dan twaalf en er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Een overzicht van stadsgebouwen waar je als bezoeker verplicht een mondmasker moet dragen: Stadhuis, Welzijnshuis, Techniekhuis (ook Afhaalloket), Deelgemeentehuizen, Bibliotheek Heymanplein en alle andere bibliotheekfilialen, Museum SteM Zwijgershoek, Mercatormuseum, De Salons, Toeristisch infokantoor, Cipierage, Huis van het Kind, Speel-o-theek en Ruilhuis BizaBijs, CC Tentoonstellingszaal Zwijgershoek, Museumtheater, CC Stadsschouwburg Sint-Niklaas (momenteel gesloten), Vrije Ateliers, Sinbad – inkomhal, Faciliteitenpand (Stationsstraat 11A), Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC).