Mondmaskerplicht goed opgevolgd in Waasland Shopping Center: "Slechts één incidentje, 99 op 100 bezoekers is mee met verhaal"

11 juli 2020

16u44 2 Sint-Niklaas Shoppen met een mondmasker. Ook in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas is het sinds zaterdag verplicht. De meeste bezoekers hielden zich vlekkeloos aan de maatregel. “Het overgrote deel van de mensen draagt een mondmasker. Vandaag moesten we er slechts één keer de politie bij halen”, zegt Toon De Meester, shopping manager van het Waasland Shopping Center.



Voor een zaterdagnamiddag was het behoorlijk rustig in het Wase winkelcentrum. “Maar dat heeft eerder te maken met het mooie weer dan met de plicht om een mondmasker te dragen. We merken dat het goed wordt opgevolgd en ook de winkeliers zijn tevreden. Dit zorgt voor duidelijkheid en ze voelen zich veiliger op drukke momenten”, zegt De Meester.

Dat bevestigen Dave en Charlotte van de Press Shop in het winkelcentrum. “Nu is het tenminste voor iedereen helder. We hebben nog geen klanten gehad die moeilijk deden. Integendeel, één persoon die niet op de hoogte bleek van de plicht vroeg meteen waar hij een mondmasker kon kopen. Wij dragen het in onze winkel al een tijdje. Prettig is anders, maar liever dit dan 3 weken op mijn buik op intensieve zorgen liggen”, zegt Dave.

Turven

Het Shopping Center schakelde extra veiligheidspersoneel in, maar die tijdelijke maatregel wordt wellicht al opgeheven. “We hebben geturfd vandaag (zaterdag, red.) en merken dat 99 van de 100 mensen mee zijn het verhaal. Wie geen mondmasker droeg, deed niet moeilijk als hij op zijn plicht werd gewezen. Slechts één keer hebben we de politie er bij moeten halen, maar ook die persoon werd overtuigd om een mondmasker op te zetten.”

De enige uitzondering: in de horecazaken in het Waasland Shopping Center moet je geen mondmasker opzetten. Het is nu eenmaal onmogelijk om een koffie te drinken of een ijsje of burger te eten met een mondkapje op je gezicht. Marijke en Martine zijn overtuigd van het nut van de mondmaskerplicht. “Ze hadden dat wat ons betreft vroeger mogen invoeren.” Ook David en Tanja en hun dochter Jolien laten zich niet tegenhouden om te shoppen met mondmasker. “Het was al een tijdje geleden dat we hier nog waren, maar het verplichte mondmasker houdt ons zeker niet tegen. Mijn vrouw is ambulancier en ik brandweerman. We zijn het gewoon om een mondmasker te dragen”, zegt David.

Winkelstraten

De politie van Sint-Niklaas was zaterdag ook iets opvallender aanwezig in de omgeving van de winkelstraten in Sint-Niklaas om toe te kijken op de verplichting van het dragen van mondmaskers. Zaterdagochtend verliep alles bijzonder rustig. “De mensen zijn plichtbewust want we hebben nog geen enkele melding binnengekregen van mensen die zonder mondmasker gaan winkelen”, zegt Andy De Waele van de politie Sint-Niklaas. “Dit weekend gaan we vooral sensibiliseren. We staan in nauw contact met het Waasland Shopping Center en patrouilleren iets meer rond grote winkels. Het is vooral om te kijken of alles vlot verloopt. Optreden doen we enkele bij flagrante overtredingen.”