Mondmasker verplicht op donderdagse markt Joris Vergauwen

22 juli 2020

16u54 0 Sint-Niklaas Bezoekers van de donderdagse markt in Sint-Niklaas moeten voortaan verplicht een mondmasker dragen.

Vanaf donderdag 23 juli geldt die verplichting op de wekelijkse markt. De voorbije dagen was dat ook al het geval op markten in andere steden en gemeenten. “De cijfers zitten in stijgende lijn en ook in Sint-Niklaas doken opnieuw enkele besmettingen op”, klinkt het bij het stadsbestuur. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) besliste daarom dat bezoekers van alle markten op het grondgebied van Sint-Niklaas verplicht worden om een mondmasker te dragen. “Het gaat dan over de wekelijkse donderdagmarkt, maar ook over feestmarkten en aanverwante activiteiten.”