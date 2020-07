Moeder en kind gewond bij kop-staartaanrijding op Heidebaan Kristof Pieters

17 juli 2020

17u34 2 Sint-Niklaas Op de Heidebaan (N70) in Sint-Niklaas kwam het vrijdagmiddag tot een kop-staartaanrijding tussen drie voertuigen. Een moeder en kind raakten daarbij lichtgewond.

De bestuurder van een mobilhome merkte te laat op dat de wagens voor hem afremden voor de verkeerslichten. De mobilhome reed daarbij in op zijn voorligger, een wagen met aan boord een moeder en haar kind. Beiden raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De gevolgen hadden zwaarder kunnen zijn. Het kind had normaal gezien achteraan gezeten maar mocht net vandaag de allereerste keer vooraan in de auto meerijden. De achterkant van hun wagen werd ruim 60 centimeter ingedeukt. De twee andere bestuurders bleven ongedeerd. Het ongeval zorgde een tijdlang voor verkeershinder.