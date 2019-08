Mobiele asbak op Parkies en wekelijkse markt: “Inwoners motiveren om te stoppen met roken” JVS

07 augustus 2019

17u12 0 Sint-Niklaas De campagne ‘Sint-Niklaas stopt met roken’ wordt deze maand zichtbaar op een aantal evenementen en markten. De stad zet een mobiele asbak in, die dinsdagavond in het stadspark bij de Parkies stond.

Naar aanleiding van Werelddag zonder Tabak in mei werd in de Wase hoofdstad de grootscheepse campagne ‘Sint-Niklaas stopt met roken’ gelanceerd. Het doel is zoveel mogelijk rokers te overtuigen hun sigaret voorgoed te doven. Er zijn verscheidene acties. Eén daarvan is de inzet van een mobiele asbak van een kubieke meter groot. Die duikt tot eind augustus op verscheidene evenementen in het stadscentrum op, net als op de donderdagse markt.

Dinsdagavond stond de asbak in het stadspark, tijdens de Parkies. Medewerkers van de stadsdiensten en van Logo-Waasland deelden flyers uit om rokers aan te zetten te stoppen. Daar is ook alle info verkrijgbaar voor een rookstopcursus in het najaar. De cursus in september, oktober en november bestaat uit acht sessies, telkens op dinsdag of donderdag. Een tabakoloog begeleidt rokers doorheen het stopproces.

Info en inschrijven kan via www.sint-niklaas.be/actueel/sint-niklaas-stopt-met-roken