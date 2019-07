MIWA stelt zes recyclageparken voortaan open voor alle inwoners in werkingsgebied Kristof Pieters

04 juli 2019

16u15 11 Waasland Afvalintercommunale MIWA gaat haar recyclageparken voortaan openstellen voor alle inwoners uit het werkingsgebied (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster). Dat is goed nieuws voor wie op de grens tussen twee gemeenten woont. Het betekent wellicht ook een ontlasting voor enkele recyclageparken die momenteel drukbezocht worden zoals dat van Vlyminckshoek in Sint-Niklaas.

Tot op vandaag was het enkel mogelijk toegang te krijgen tot het recyclagepark van de gemeente waarin je officieel gedomicilieerd was. Vanaf nu kan men echter in de hele regio met je elektronische identiteitskaart toegang krijgen tot de zes recyclageparken van MIWA. “We waren al een tijdje van plan om deze maatregel te nemen”, zegt voorzitter Filip Baeyens. “Het was echter wachten tot al onze parking waren uitgerust voor het diftar-systeem waarbij mensen betalen voor het precieze gewicht van hun afval.”

Momenteel staat het recyclagepark van Vlyminckshoek in de steigers en dat is meteen ook de reden waarom nu de zes recyclageparken worden opengesteld voor alle inwoners. “Deze week is een nieuwe fase gestart van de werken”, legt directeur Sven Peeters uit. “Het nieuw gedeelte is klaar en we pakken nu het oude deel aan. Het park is hierdoor wel een pak kleiner geworden en dat zal ook extra hinder met zich meebrengen. Inwoners van Sint-Niklaas hebben naast het park in Nieuwkerken nu ook andere alternatieven. Wie in Belsele of Sinaai woont, kan makkelijk uitwijken naar Stekene of Waasmunster. Inwoners van Elversele zitten bijvoorbeeld dichter bij het park van Waasmunster en wie in het gehucht Velle woont, is sneller in het park van Nieuwkerken. Ook voor een deel van Sint-Gillis-Waas zal dit laatste een handig alternatief zijn. Deze maatregel is dus goed nieuws voor zij die op de grens wonen tussen twee gemeenten. Het gebruiksgemak wordt gevoelig verhoogd. We denken dat er nu een veel betere spreiding zal komen van bezoekers. Als er ergens lange rijen mensen staan aan te schuiven, kan men voortaan gewoon uitwijken naar een ander recyclagepark waar het op dat moment minder druk is.”

Traditioneel is het recyclagepark aan Vlyminckshoek het druks bezocht. Het zal daarom in oppervlakte fors worden uitgebreid en zal bijna verdubbelen in omvang. Het krijgt ook weegbruggen voor de betalende fracties en een toegangscontrole via e-ID. Eenmaal klaar zal de uitrit van het park via de Hoge Bokstraat lopen.

Uit de bezoekersaantallen blijkt trouwens dat de recyclageparken jaar na jaar meer mensen over de vloer krijgen. “In 2018 waren er maar liefst 285.000 bezoekers voor onze zes recyclageparken. Dit is een stijging van meer dan 70.000 sinds 2013”, zegt Peeters nog.