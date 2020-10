MIWA past premie voor herbruikbare luiers aan JVS

11u19 0 Sint-Niklaas Inwoners van de vijf MIWA-gemeenten krijgen voortaan een premie van 250 euro per gezin voor herbruikbare luiers, in plaats van 125 euro per kind.

De afvalintercommunale MIWA moedigt inwoners aan om voor herbruikbare luiers te kiezen, om zo de afvalberg te verkleinen. Een baby zorgt immers gemiddeld voor één ton luierafval.

De luierpremie is nu aangepast. Voortaan kan elk gezin één premie aanvragen, die de helft van de aankoop- of huurfactuur bedraagt, met een maximum van 250 euro. De premie geldt voor luiers, overbroekjes en alle nodige toebehoren. “Hoewel herbruikbare luiers aanvankelijk wat duurder zijn in de aankoop, bespaar je er uiteindelijk honderden euro’s mee. We willen jonge ouders aanmoedigen om te kiezen voor herbruikbare luiers in plaats van wegwerpluiers”, klinkt het bij MIWA. “De hoge kostprijs van een pakket wasbare luiers schrikt ouders dikwijls af. Daarom kennen we het gezin bij de geboorte van het eerste kind nu een groter bedrag toe. De luiers kunnen nadien door de andere kinderen worden gebruikt.”

Alle info: www.miwa.be/herbruikbareluiers