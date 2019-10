MIWA pakt uit met afval-app JVS

28 oktober 2019

16u27 2 Sint-Niklaas Afvalintercommunale MIWA heeft een app uitgebracht. Met ‘MIWA My Waste’ kunnen inwoners van de vijf MIWA-gemeenten onder meer hun restafvalverbruik opvolgen en punten sparen.

‘MIWA My Waste’, zo heet de nieuwe afval-app. De afvalintercommunale wil daarmee een handige en gebruiksvriendelijke manier aanreiken aan inwoners van Sint-Niklaas, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster om hun afvalverbruik in het oog te houden.

“De afvalkalender heb je met de app altijd op zak. De app maakt het ook mogelijk om je restafvalverbruik via de grijze container op de voet te volgen. Handig om inzicht te krijgen in het afvalverbruik. Gebruikers krijgen ook meldingen binnen via de app. En wie correct sorteert, kan punten sparen en genieten van allerlei voordelen”, klinkt het.

Punten en sterren verzamelen

Met de ‘MIWA My Waste’-app kan je dus punten en sterren verzamelen. “De eerste ster krijg je meteen wanneer je je registreert. Door je afvalverbruik zo laag mogelijk te houden, verdien je punten en komen er sterren bij. Je kan je score makkelijk raadplegen als je ingelogd bent in de app. Hoe meer sterren je verzamelt, hoe meer voordelen je krijgt: uitnodigingen voor workshops en speciale evenementen bijvoorbeeld, maar ook interessante aanbiedingen. Sorteren loont en wordt beloond!”

De app is te downloaden via de gekende kanalen.