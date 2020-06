MIWA haalt GFT-afval wekelijks op deze zomer, restafval tweewekelijks Joris Vergauwen

29 juni 2020

10u03 0 Sint-Niklaas In juli en augustus haalt afvalintercommunale MIWA het GFT-afval wekelijks en het restafval tweewekelijks op.

Volgens MIWA is de nood om GFT-afval wekelijks op te halen groter geworden. “Door de invoering van de container voor het restafval merken we dat inwoners beter sorteren. Dat was het doel, we zijn dus tevreden. Inwoners hebben nu minder restafval en meer GFT-afval. Daarom kozen we er samen met de gemeenten voor om in juli en augustus GFT-afval wekelijks op te halen en restafval in de huisvuilcontainer tweewekelijks”, aldus MIWA-directeur Sven Peeters.

Wie nog geen groene GFT-container heeft, kan die aanvragen op het gratis nummer 0800 98 003. “Dit jaar werden er al 1.885 GFT-containers aangevraagd, in 2019 waren dat er nog 1.224.”

De afvalkalender is ook beschikbaar op www.miwa.be.