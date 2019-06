Minderjarige fietsster gewond na lichte aanrijding door vrachtwagen Kristof Pieters

30 juni 2019

17u23 1

Een minderjarige fietsster is vrijdagavond gewond geraakt nadat ze licht werd aangereden door een vrachtwagen. De jonge fietsster reed op het fietspad ter hoogte van de rotonde aan de Hoge Bokstraat en een voorbijrijdende truck raakte haar aan. Ze kwam ten val en liep daarbij schaafwonden op. Het meisje werd begeleid door haar moeder die de nummerplaat noteerde van de truck. De vrachtwagenchauffeur had niks opgemerkt van het ongeval en was doorgereden. Hij werd nadien wel geïdentificeerd door de politie en vervolgens ook verhoord.