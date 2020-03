Michael Heaven brengt nummer ‘Hou Er De Moed Maar In’ uit: “Wil iedereen een hart onder de riem steken in deze onzekere tijden” Joris Vergauwen

22 maart 2020

21u13 0 Sint-Niklaas In deze onzekere tijden wil ook de Wase crooner Michael Heaven mensen een hart onder de riem steken. Daarom brengt hij zijn nummer ‘Hou Er De Moed Maar In’ gratis uit.

“Wat we vandaag in de hele wereld meemaken, is ongekend en boezemt bij velen angst en onzekerheid in. Muziek kan ons een boost geven. Dat wil ik doen met een ultiem ‘feel good’-nummer”, vertelt zanger Michael Heaven.

In 2017 dook Michael Heaven de studio in voor de opname van een remake van de discohit ‘Only The Strong Survive’ van Billy Paul uit 1977, origineel uit 1968 van de Amerikaanse soulzanger Jerry Butler. Naast een Engelse versie nam Michael Heaven in de studio ook een Nederlandstalige versie op, waarvan hij zelf de tekst schreef. “Om er echt iedereen van te laten genieten, is het nummer nu gratis verkrijgbaar. Ik wil iedereen hiermee een hart onder de riem steken.”

Iedereen kan het nummer gratis downloaden via de site www.michaelheaven.eu.