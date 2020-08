Met de Green Egg op het terras: ook restaurant Park en Laan doet het buiten Joris Vergauwen

06 augustus 2020

11u43 0 Sint-Niklaas Terrassen, ze schieten als paddenstoelen uit de grond deze zomer. Ook restaurant Park en Laan aan de Parklaan heeft nu een terras. Die ruimte vonden uitbaters Patrick Lema en Carina De Schrijver aan de achterkant van hun zaak, in het zijstraatje van de Grote Peperstraat dat uitkomt aan het stadspark.

En dus holt Patrick Lema dezer dagen tussen zijn beroemde haardvuur in het restaurant naar het terras buiten, waar hij zijn bejubelde steaks op de Green Egg grilt. Buiten is er nu plaats voor 32 mensen, binnen kunnen er 52 zitten. “We hebben onze parking helemaal omgevormd tot terras, uiteraard met de nodige gezelligheid. En ook al regent het, dan nog kunnen klanten op een heel aangename manier buiten eten. Ikzelf moet wat meer kilometers afleggen tussen de houtgrill binnen en de barbecue buiten, maar dat neem ik er graag bij!”

Ook voor Park en Laan is er de voorbije maanden veel veranderd. “Onze feestzaal boven kunnen we niet meer gebruiken. Er zijn de voorbije maanden zeker al 25 feesten geannuleerd. Dit nieuwe terras compenseert het verlies van die bovenruimte een beetje. En het terras hoeft niet na de zomer weer te worden afgebroken. Met de nodige verwarming kunnen we het hier buiten zelfs gezellig houden tot in oktober of november!”