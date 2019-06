Met de bak in plaats van de zak: vanaf volgende week nieuw diftarsysteem van start met wekelijkse ophaling huisvuil JVS

25 juni 2019

11u35 2 Sint-Niklaas Vanaf volgende week gaat afvalintercommunale MIWA van start met de wekelijkse inzameling van huisvuil. Dat gebeurt niet meer met de huisvuilzak, maar met de nieuwe huisvuilcontainers.

Begin juli begint de zomerregeling van de ophaling van huisvuil bij MIWA, in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse en Waasmunster. Gedurende de zomermaanden juli en augustus wordt het huisvuil elke week opgehaald. Dat gebeurt intussen al vele jaren, maar nieuw is deze keer dat de gekende grijze huisvuilzakken vanaf volgende week verdwijnen uit het straatbeeld. Vanaf 1 juli gebeurt de ophaling immers met de grijze huisvuilcontainers, waarbij inwoners betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Alleen in Temse gaat het nieuwe diftarsysteem pas in januari 2020 van start.

“Zet de grijze container pas buiten wanneer hij vol is. Wil je hem toch eerder aanbieden, geen probleem, maar dan betaal je wel telkens een aanbiedkost”, laat MIWA weten. “De ophaalrondes lopen tijdens de wekelijkse ophaling anders, dus let er zeker op dat je de grijze containers op tijd buiten zet. Dat betekent: de avond voordien na 18 uur of de dag van de ophaling vóór 6 uur. Bakken die te laat aangeboden worden, worden niet geledigd en moeten terug binnen genomen worden. Vanaf september start opnieuw de tweewekelijkse inzameling.”