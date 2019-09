Met ‘bungee ejection’ het nieuwe academiejaar in: studenten hogeschool Odisee meteen wakker Joris Vergauwen

20 september 2019

13u29 2 Sint-Niklaas De studenten van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas zijn vrijdagmiddag op een spectaculaire manier aan het nieuwe academiejaar begonnen. Na een sprong met de ‘bungee ejection’ zijn ze gegarandeerd wakker.

Odisee houdt telkens een ‘Student Welcome Festival’ bij de start van het nieuwe academiejaar. Daar hoort telkens iets spectaculair bij. Vorig jaar vlogen de studenten met een deathride vanop het dak van de campus letterlijk de hogeschool binnen. Deze keer stond er een ‘bungee ejection’ op het programma, waarbij studenten en docenten op een stevige manier het nieuwe jaar in gelanceerd werden. Wie na een lange festivalzomer nog niet helemaal wakker was, is dat zeker na die ‘bungee ejection’.

Er was ook een ‘dunk tank challenge’, ten voordele van Make-A-Wish, waarbij je een docent met een welgemikte tennisbal in het water kon laten belanden. En verder: een schiettent, een stevige boksbal, een grijpkast, dj’s, straattheater en streetfood van de kok van de campus. Nog even dollen dus voor de lessen straks weer onverbiddelijk van start gaan.

Medestudenten leren kennen

“Grote studentensteden organiseren bij de start van het academiejaar een kick-off festival. Wij verwelkomen onze studenten op een gezellige manier, met een festival in de binnentuin van onze campus. En daar horen telkens een paar leuke attracties bij!”, klonk het. De eerstejaarsstudenten stonden er van te kijken. “We kiezen voor deze hogeschool, in onze eigen regio, omdat het dicht bij huis is én omdat zo’n kleinschalige campus ook gewoon heel fijn is. Hier ga je niet op in de massa, hier ben je geen nummer. En zo’n welkomstfestival is ideaal om je medestudenten op een leuke manier te leren kennen.”

In totaal gaan er zo’n 1.500 jongeren naar de hogeschool in Sint-Niklaas. Belangrijkste vaststellingen bij de inschrijvingen: de lerarenopleidingen Lager en Secundair Onderwijs doen het zeer goed met een stijging van 20 procent. Ook de bacheloropleiding Agro- en Biotechnologie blijft op niveau. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding Verpleegkunde is dan weer sterk gedaald, met liefst 50 procent.