Met aardbeien en kushandjes: familie viert verjaardag oma vanop straat Joris Vergauwen

10 april 2020

18u21 0 Sint-Niklaas In woonzorgcentrum De Ark is de verjaardag gevierd van Diana Meiresone, die 81 jaar werd. De familie bezorgde haar een fijne verrassing, vanop straat.

Verse aardbeien, dat was één van de verrassingen die Diana Meiresone kreeg voorgeschoteld op haar verjaardag. Ze woont in woonzorgcentrum De Ark in de Kalkstraat in Sint-Niklaas, waar ze momenteel verblijft in de COVID-19-zone van het rusthuis. De familie verraste haar vanop straat met een groot spandoek. Voor één keer konden ze hun geliefde oma geen drie kussen geven, dus zat er niks anders op dan vele kushandjes te werpen. “We zijn toch heel dankbaar dat het personeel van De Ark oma een heuglijke dag heeft bezorgd. Zij hebben haar een mooi bord met aardbeien voorgeschoteld, één van haar lievelingsdessertjes. Het is nu eenzaam voor haar, maar hopelijk heeft ze toch wat kunnen genieten van haar verjaardag. Ze heeft ons verteld dat ze er zeker gezond uit zal komen en dat we nog vele verjaardagen kunnen vieren. We hopen het van harte”, aldus dochter Linda Strybol.