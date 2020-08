Met 23.000 weer naar school: "Zes maanden gewerkt aan meer verkeersveiligheid" Joris Vergauwen

31 augustus 2020

18u00 0 Sint-Niklaas Dinsdag trekken zowat 23.000 kinderen en jongeren in Sint-Niklaas weer naar school. Het wordt opnieuw een pak drukker in de spitsuren in de Wase hoofdstad. Het Sint-Niklase stadsbestuur benadrukt echter dat het de zes coronamaanden heeft benut om de verkeersveiligheid te verhogen.

"Fietsende scholieren komen in een nieuwe stad terecht. Er is sinds de lockdown van begin maart heel wat veranderd. We hebben onafgebroken geïnvesteerd in de vernieuwing van het openbaar domein, met een belangrijke focus op verkeersveiligheid", stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).



Zo zijn de schoolomgevingen met vierkante vlakken en het woord ‘school’ op de baan meer herkenbaar gemaakt, net als met extra accentverlichting. "Ook de grote, opvallende stickers met ‘fietsinrit’ trekken de aandacht van autobestuurders in de schoolomgevingen."

Op de Parklaan, waar heel wat fietsers passeren, zijn de fietsoversteken op hetzelfde niveau gebracht en tussen de Schoolstraat en de Moerlandstraat is het fietspad volledig vernieuwd. Ook de oversteek Dalstraat-Plezantstraat werd aangepast voor vlotter en veiliger fietsverkeer.

Het Brugsken, ook zo'n belangrijke invalsweg naar het centrum, is net op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar. Het is er nu éénrichtingsverkeer, staduitwaarts vanaf de Azalealaan. Stadinwaarts ligt er een fietspad.

Negen nieuwe fietsstraten

Tijdens de zomermaanden zijn er liefst negen nieuwe fietsstraten bijgekomen: Ankerstraat, Hemelaerstraat, Richard Van Britsomstraat, Boonhemstraat, Broodstraat, Stationswegel (Sinaai), Truweelstraat, Klein-Hulststraat en Gasmeterstraat.

Zone 30

Een belangrijke ingreep voor het autoverkeer is de gevoelige uitbreiding van de zone 30. Alle straten staan op www.sint-niklaas.be/zone30. "Een voetganger heeft een overlevingskans van 95 procent als hij wordt aangereden door een voertuig aan 30 km per uur", motiveert de stad die beslissing.

Winkelwandellus

In de schoolomgeving van het College en de Heilige Familie wordt het wel nog even doorbijten. Daar zijn de werken aan de gang voor de aanleg van de winkelwandellus. Op dit moment wordt er volop gewerkt in de Richard Van Britsomstraat en Paul Snoekstraat.