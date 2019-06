Mesthoop vliegt spontaan in brand Kristof Pieters

30 juni 2019

De brandweer werd zaterdag rond 16.30 uur opgeroepen voor een rookontwikkeling in de Zonnestraat. Het ging om een mesthoop die door de hitte spontaan in brand was gevlogen. De bewoners konden het meeste vuur grotendeels zelf blussen. De brandweer kwam nog wel ter plaatse voor een controle.