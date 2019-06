Mensen met een beperking exposeren hun werk deze zomer in de bib JVS

25 juni 2019

16u42 0 Sint-Niklaas In de bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein loopt deze zomer de expo ‘Buiten de lijnen’. Daar is het werk van een veertigtal mensen met een beperking te bezichtigen.

Eigenzinnige kunstwerken van mensen met een beperking, daar pakt de bib nog tot september mee uit. Onder het motto ‘Buiten de lijnen’ gingen d’Academie Beeld, het stadsteam Diversiteit en drie voorzieningen voor mensen met een beperking in Sint-Niklaas de voorbije maanden aan de slag. Een groep van een veertigtal mensen van het Dagcentrum, De Klokke en Vesta volgden workshops in d’Academie, onder leiding van Nnena Verberckmoes. Ze leerden er verschillende technieken, van collages, druktechnieken tot stop-motion animatie. Na de workshops werkte de groep verder in de eigen ateliers. Het resultaat is in juli en augustus te bewonderen in de hal en de gangen van de bibliotheek.