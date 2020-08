Meisjes worden een dag lang een zeemeermin op De Ster JVS

24 augustus 2020

14u50 1 Sint-Niklaas Welk meisje droomt er niet van ooit eens een zeemeermin te zijn? Op De Ster doken het voorbije weekend heel wat meisjes als ‘stermeerminnen’ het water in.

Op recreatiedomein De Ster was er de voorbije twee maanden heel wat te beleven, onder de noemer ‘Samen Ster’. Eén van de opvallende initiatieven was ‘Stermeermin’, waarbij kinderen tussen 5 en 11 jaar een dag lang als zeemeermin konden doorbrengen, inclusief zwemlessen, het knutselen van een meerminamulet en een fotoshoot. En of dat veel plezier opleverde. Het initiatief kwam van zwemcoach Mieke Praet, die ook in het zwembad van Beveren onder meer zeemeerminnen opleidt en zelfs met kinderen tussen dolfijnen in Egypte gaat zwemmen.